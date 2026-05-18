Konya'da 100 aileye ücretsiz umre müjdesi!

Konya'da ortaokul ve lise öğrencilerine Hz. Muhammed'in örnek hayatını öğrenerek manevi gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen umre Ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Konya'da 100 aileye ücretsiz umre müjdesi!
Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği umre ödüllü Siyer Bilgi Yarışması'nda final heyecanı yaşandı.
  • Yarışmaya 8 binden fazla başvuru alındı; finale kalan 994 öğrenci, Hz. Muhammed'in hayatını öğrenerek manevi gelişim sağladı.
  • Yarışma sonucunda ilk 100'e giren öğrenciler, anne ve babalarıyla birlikte kutsal topraklara ücretsiz umreye gidecekler.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Konya Geneli Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması”nda final heyecanı yaşandı.

 İbn-i Sina Bilgehane, Keykubad (Ecdat Parkı) LİMA, Nizamülmülk Bilgehane ve LİMA binalarında gerçekleştirilen sınavda öğrenciler umreye gitmek için yarıştı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı Konya geneli siyer sınavının sonuçları, önümüzdeki günlerde "siyer.konya.bel.tr" adresi üzerinden öğrenci ve velilerle paylaşılacak.

Yarışmaya Yoğun İlgi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük ilgi gören yarışmaya 8 binin üzerinde başvuru alındığını anımsatarak, ön eleme sınavı sonucunda 994 öğrencinin final sınavına katılmaya hak kazandığını söyledi.

Öğrenciler ve velilerin büyük bir heyecanla takip ettiği sınavda, iki kolu kırık olmasına rağmen salona gelerek ter döken 6. sınıf öğrencisi Zübeyir Karahan azmiyle takdir topladı.

Gençlerin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını daha iyi kavramalarını sağlayan yarışma ile umreye gitme imkanı bulacaklarını aktaran Başkan Altay,  şu sözlerle teşekkür etti:

“Gençlerimizin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını, ahlakını, sabrını, merhametini ve insanlığa örnek olan yaşamını daha iyi tanımalarını son derece kıymetli buluyorum. Düzenlediğimiz bu yarışmayla gençlerimiz, hem manevi gelişimlerine katkı sağlama hem de umreye gitme fırsatı elde etmiş oldu. Yarışma sonunda umre ödülünü kazanacak 100 öğrencimiz, anne ve babalarıyla birlikte kutsal topraklara gidecek. Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması’na katılan, Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenme yolunda emek veren tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” i

Konya'nın da yer aldığı operasyonda 57 isim açıklandı
Bu Habere de Bak
Konya’nın da yer aldığı operasyonda 57 isim açıklandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışma sonucunda başarılı olan 100 öğrencinin anne ve babalarıyla birlikte kutsal topraklara gideceğini müjdeledi.

Kolu Kırık Olmasına Rağmen Sınava Girdi

Yarışmaya katılan öğrencilerden 6. sınıf öğrencisi Zübeyir Karahan, iki kolunun da kırık olmasına rağmen sınava katıldığını belirterek, “Kollarım kırık olmasına rağmen sınava girdim, Allah razı olsun bana yardımcı oldular. Büyükşehir’in bu gibi projeleri çok güzel oluyor” dedi.

İbn-i Sina, Nizamülmülk Bilgehane ve LİMA binalarında gerçekleştirilen zorlu sınava, ön elemeleri başarıyla geçen 994 öğrenci katılarak umre ödülü için ter döktü.

Sınava giren diğer öğrenciler de kazanmaları halinde ailelerini umreye götürmelerinin kendileri için büyük bir gurur olacağını belirterek, sorumlu oldukları kitapları defalarca okuduklarını ve süreci büyük heyecan içinde tamamladıklarını söyledi.

Öğrenci velileri de çocukları ilk 100’e giremese bile Peygamber Efendimizin hayatını daha yakından öğrenme imkanı elde etmiş olmalarının asıl ödül olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İbn-i Sina, Nizamülmülk Bilgehane ve LİMA binalarında gerçekleştirilen zorlu sınava, ön elemeleri başarıyla geçen 994 öğrenci katılarak umre ödülü için ter döktü.

Sonuçların Açıklancağı Adres belli Oldu

Belediyenin düzenlediği yarışmaya katılan öğrenciler, sınav sonucuna “siyer.konya.bel.tr” adresinden ulaşabilecek.

Konya'nın 137 yıllık eğitim kurumunun belgeseli çekiliyor
Konya’nın 137 yıllık eğitim kurumunun belgeseli çekiliyor
Haberi Görüntüle
Konya Büyükşehir Belediyesi

Bakmadan Geçme

TEKNOSEL'de KTÜN rüzgarı: 7 ödül kazandı
TEKNOSEL’de KTÜN rüzgarı: 7 ödül kazandı
Konya'ya şehit ateşi düştü! Askeri törenle uğurlandı
Konya'ya şehit ateşi düştü! Askeri törenle uğurlandı
Geçmişin İzleri 'Hafıza' sergisinde sanatseverlerle buluştu
Geçmişin İzleri 'Hafıza' sergisinde sanatseverlerle buluştu
Konya'daki emekliler dikkat! Başkan Altay müjdeyi verdi
Konya'daki emekliler dikkat! Başkan Altay müjdeyi verdi
Konyaspor teknik patronu: Heyecanlı ve motiveyiz
Konyaspor teknik patronu: Heyecanlı ve motiveyiz
Karatay'da bayram öncesi hummalı çalışma
Karatay’da bayram öncesi hummalı çalışma