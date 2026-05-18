Konya'da 100 aileye ücretsiz umre müjdesi!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Konya Geneli Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması”nda final heyecanı yaşandı.

İbn-i Sina Bilgehane, Keykubad (Ecdat Parkı) LİMA, Nizamülmülk Bilgehane ve LİMA binalarında gerçekleştirilen sınavda öğrenciler umreye gitmek için yarıştı.

Yarışmaya Yoğun İlgi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük ilgi gören yarışmaya 8 binin üzerinde başvuru alındığını anımsatarak, ön eleme sınavı sonucunda 994 öğrencinin final sınavına katılmaya hak kazandığını söyledi.

Gençlerin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını daha iyi kavramalarını sağlayan yarışma ile umreye gitme imkanı bulacaklarını aktaran Başkan Altay, şu sözlerle teşekkür etti:

"Gençlerimizin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatını, ahlakını, sabrını, merhametini ve insanlığa örnek olan yaşamını daha iyi tanımalarını son derece kıymetli buluyorum. Düzenlediğimiz bu yarışmayla gençlerimiz, hem manevi gelişimlerine katkı sağlama hem de umreye gitme fırsatı elde etmiş oldu. Yarışma sonunda umre ödülünü kazanacak 100 öğrencimiz, anne ve babalarıyla birlikte kutsal topraklara gidecek. Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması'na katılan, Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenme yolunda emek veren tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum"

Kolu Kırık Olmasına Rağmen Sınava Girdi

Yarışmaya katılan öğrencilerden 6. sınıf öğrencisi Zübeyir Karahan, iki kolunun da kırık olmasına rağmen sınava katıldığını belirterek, “Kollarım kırık olmasına rağmen sınava girdim, Allah razı olsun bana yardımcı oldular. Büyükşehir’in bu gibi projeleri çok güzel oluyor” dedi.

Sınava giren diğer öğrenciler de kazanmaları halinde ailelerini umreye götürmelerinin kendileri için büyük bir gurur olacağını belirterek, sorumlu oldukları kitapları defalarca okuduklarını ve süreci büyük heyecan içinde tamamladıklarını söyledi.

Öğrenci velileri de çocukları ilk 100’e giremese bile Peygamber Efendimizin hayatını daha yakından öğrenme imkanı elde etmiş olmalarının asıl ödül olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sonuçların Açıklancağı Adres belli Oldu

Belediyenin düzenlediği yarışmaya katılan öğrenciler, sınav sonucuna “siyer.konya.bel.tr” adresinden ulaşabilecek.