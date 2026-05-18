Palut'tan bahis açıklaması: Keşke kimse oynamasa!

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son dönemde futbolda artan bahis operasyonuyla ilgili gelen soruyu cevaplandırarak, “Keşke kimse oynamasa” şeklinde cevap verdi. Kayserispor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Şikeye bulaşan takımlar kümeye mi düşmeli yoksa puan silme cezası mı verilmeli? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Palut, “İlhan Palut olarak şunu söyleyebilirim. Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın, gerek yok. Futbol rekabeti güzel, seyretmesi güzel, çok keyifli bir spor. Bunu bir bahis malzemesine çevirmek bence futbolun ruhuna aykırı. Tabii ki herkes özgür ama kimse keşke oynamasa” şeklinde cevapladı.