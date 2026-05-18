  • Haberler
  • Spor
  • Palut'tan bahis açıklaması: Keşke kimse oynamasa!

Palut'tan bahis açıklaması: Keşke kimse oynamasa!

Konyaspor teknik patronu İlhan Palut, bahisle ilgili gelen soru üzerine, 'Futbol çok keyifli bir spor. Bunu bir bahis malzemesine çevirmek bence futbolun ruhuna aykırı. Tabii ki herkes özgür ama kimse keşke oynamasa' cevabını verdi

Palut'tan bahis açıklaması: Keşke kimse oynamasa!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son dönemde futbolda artan bahis operasyonuyla ilgili gelen soruyu cevaplandırarak, “Keşke kimse oynamasa” şeklinde cevap verdi. Kayserispor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Şikeye bulaşan takımlar kümeye mi düşmeli yoksa puan silme cezası mı verilmeli? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Palut, “İlhan Palut olarak şunu söyleyebilirim. Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın, gerek yok. Futbol rekabeti güzel, seyretmesi güzel, çok keyifli bir spor. Bunu bir bahis malzemesine çevirmek bence futbolun ruhuna aykırı. Tabii ki herkes özgür ama kimse keşke oynamasa” şeklinde cevapladı. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da servet değerinde! Sezonu başladı
Konya'da servet değerinde! Sezonu başladı
TEKNOSEL'de KTÜN rüzgarı: 7 ödül kazandı
TEKNOSEL’de KTÜN rüzgarı: 7 ödül kazandı
Konya'ya şehit ateşi düştü! Askeri törenle uğurlandı
Konya'ya şehit ateşi düştü! Askeri törenle uğurlandı
Geçmişin İzleri 'Hafıza' sergisinde sanatseverlerle buluştu
Geçmişin İzleri 'Hafıza' sergisinde sanatseverlerle buluştu
Konya'daki emekliler dikkat! Başkan Altay müjdeyi verdi
Konya'daki emekliler dikkat! Başkan Altay müjdeyi verdi
Konyaspor teknik patronu: Heyecanlı ve motiveyiz
Konyaspor teknik patronu: Heyecanlı ve motiveyiz