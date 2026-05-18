Enntepe AVM'de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

Gençliğin enerjisini ve bayramın ruhunu bir araya getiren Enntepe AVM, 19 Mayıs’ta kapılarını eğlence ve spor dolu bir şölen için açıyor. Gerçekleşecek etkinlikler kapsamında spor aktivitelerinden yaratıcı workshoplara kadar birçok farklı deneyim bir arada sunulacak. Katılımcılar, gün boyunca düzenlenecek spor etkinlikleriyle enerjilerini ortaya koyarken, workshop alanlarında hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanma fırsatı yakalayacak.

SAHNE PERFORMANSLARI VE BALON YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise sahne performansları olacak. Geleneksel halk oyunlarından modern dans gösterilerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programda, halk oyunları ekiplerinin sergileyeceği kültürel gösteriler ve dans performansları ziyaretçilere görsel bir şölen sunacak. Günün finalinde gerçekleşecek balon yağmuru etkinliği ise özellikle çocuklar ve gençler için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazınacak.

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ OLACAK

Enntepe AVM yetkilileri, 19 Mayıs’ın birlik, beraberlik ve gençlik ruhunu en güçlü şekilde yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, tüm ziyaretçileri bu özel güne ortak olmaya davet etti. Ziyaretçilerin hiçbir ücret ödemeden katılabileceği ve tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği Gençlik Şöleni, 19 Mayıs’ta Enntepe AVM’de meraklılarını bekliyor.