Ustaoğlu: Anneler ilk öğretmenlerimizdir

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Anneler Günü yayınladığı mesajla kutladı.

Toplumun temelini oluşturan güçlü aile yapısının mimarlarının anneler olduğuna dikkat çeken Başkan Ustaoğlu; “ Evladına olan sevgisi hiçbir zaman eksilmeyen annelerimiz, fedakârlıklarıyla hayatımıza yön veren en kıymetli hazinelerimizdir. Onların şefkati; bir çocuğun karakterini şekillendiren ve onu topluma kazandıran en önemli güçtür.

Bu sebeple bir evlat için en özel ve eşsiz varlık; onu sadece karnında değil, bir ömür yüreğinde taşıyarak hayata hazırlayan annesidir. Evladına hayatının her anında rehberlik eden, doğruyu öğreten ve onu geleceğe hazırlayan annelerimiz; sadece aileyi değil, toplumumuzun temelini de inşa eder. Her koşulda evladını kendinden önde tutan, onun mutluluğuyla mutlu olan ve gerektiğinde tüm zorluklara göğüs geren annelerimiz; hayatımızın en kıymetli değerleri,başımızın tacıdır. Hiçbir şey; onların hayır duası, sevgisi ve emeğiyle mukayese edilemez.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit annelerimiz olmak üzere, sevgi ve fedakârlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”şeklinde konuştu.