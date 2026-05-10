Ustaoğlu: Anneler ilk öğretmenlerimizdir

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Anneler Günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.Başkan Ustaoğlu, annelerin sadece hayat veren değil, hayatı öğreten ilk öğretmenler olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Anneler Günü yayınladığı mesajla kutladı. 

Toplumun temelini oluşturan güçlü aile yapısının mimarlarının anneler olduğuna dikkat çeken Başkan Ustaoğlu; “ Evladına olan sevgisi hiçbir zaman eksilmeyen annelerimiz, fedakârlıklarıyla hayatımıza yön veren en kıymetli hazinelerimizdir.  Onların şefkati; bir çocuğun karakterini şekillendiren ve onu topluma kazandıran en önemli güçtür. 

Bu sebeple bir evlat için en özel ve eşsiz varlık; onu sadece karnında değil, bir ömür yüreğinde taşıyarak hayata hazırlayan annesidir. Evladına hayatının her anında rehberlik eden, doğruyu öğreten ve onu geleceğe hazırlayan annelerimiz; sadece aileyi değil, toplumumuzun temelini de inşa eder. Her koşulda evladını kendinden önde tutan, onun mutluluğuyla mutlu olan ve gerektiğinde tüm zorluklara göğüs geren annelerimiz; hayatımızın en kıymetli değerleri,başımızın tacıdır. Hiçbir şey; onların hayır duası, sevgisi ve emeğiyle mukayese edilemez.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit annelerimiz olmak üzere, sevgi ve fedakârlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”şeklinde konuştu. 

