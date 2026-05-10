Türk Yerel Hizmet-Sen'den üyelerine bayram jesti

Türk Yerel Hizmet-Sen, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir projeye imza attı. Türk Yerel Hizmet-Sen Konya, Karaman ve Aksaray Bölge Başkanı Şeref Alemdar, Genel Merkez tarafından hazırlanan bayram hediyelerini üyelerle buluşturdu.

Hediye dağıtım programına Şube Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları Komisyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Heyet; Konya merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram ve Karatay’ın yanı sıra Çumra, Sarayönü ve Ilgın ilçe belediyelerinde görev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek hediyelerini takdim etti.

Başkan Alemdar’dan Teşekkür Mesajı

Dağıtım faaliyetleri sırasında üyelerle ve işyeri temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Bölge Başkanı Şeref Alemdar, organizasyonun ardından bir teşekkür konuşması yaptı.

Dayanışma vurgusu yapan Alemdar, şunları kaydetti: “Genel Başkanımız Sayın İbrahim Tabakoğlu başta olmak üzere, bu güzel projede emeği geçen tüm Genel Başkan Yardımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca sahada bizlerle olan Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, Kadın Kolları Komisyonu Başkanımıza ve yönetimimize ayrı ayrı teşekkür ederim.”

"Hayırlı Bayramlar" Temennisi

Ziyaret edilen belediyelerde gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizleri her zaman olduğu gibi güler yüzle karşılayan İl, İlçe ve İşyeri Temsilcilerimize, kıymetli üyelerimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm camiamızın Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz."

Dağıtım programı, üyelerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından iyi dileklerle sona erdi.


