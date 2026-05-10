Konya ve bölge turizmine önemli katkı

Bir otelde yapılan buluşmaya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya BTK Başkanı Seyit İbrahim Durmuş, yönetim kurulu Üyeleri, Konya ve Karaman’daki turizm ve seyahat acentalarının sahipleri ve yöneticileriyle, BiletBank Genel Müdürü ve şirket Ortağı Oğuz Karakaş ile ekibi katıldı.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan TÜRSAB Konya BTK Başkanı Seyit İbrahim Durmuş, “BiletBank ile yapacağımız işbirliğiyle Konya ve Karaman’daki 250 acentemiz, halkımıza anında dünyanın en ucundaki ülkenin şehirleri arasındaki uçuşu sunacak, biletleyecek ve müşteriye teslim edecektir. Bu işbirliği ile ekonomik anlamda kazanan turizm ve seyahat acentalarımızla şehrimiz olacaktır. BiletBank ailesine teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Acentalarımızın işleri daha da kolaylaşacak

BiletBank Genel Müdürü ve şirket Ortağı Oğuz Karakaş konuşmasında BiletBank olarak acentalara hizmet verdiklerini belirterek, “Uçak bileti noktasında acentalarımıza hizmet veriyoruz. Ekibimiz çok deneyimlidir. Çok ciddi bir rekabet dünyasındayız. Özellikle Konya ve bölgesinin değişik ülkelerde gurbetçi vatandaşımız var. Bu da ciddi bir pazar oluşturuyor. Sizlerle birlikte yapacağımız işbirliği sayesinde bu pazar daha da güçlenecek olup, acentalarımızın uçak biletinde işleri daha da kolaylaşacaktır. Konya ve Karaman bizim için önemlidir. Güzel işler yapmak dileğiyle, sizleri bizlerle buluşturan TÜRSAB Konya BTK Başkanı Seyit İbrahim Durmuş, yönetim kurulu Üyelerine ve acenta temsilcilerimize teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz hayırlı olsun”dedi.