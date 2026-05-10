Mayıs ayı Selçuklu'da sanat dolu geçecek

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, Mayıs ayında sanatın farklı renklerini aynı çatı altında buluşturarak sanatseverlere dopdolu bir program sunmaya hazırlanıyor. Konserlerden tiyatro gösterilerine, nostalji dolu ezgilerden anlam yüklü dinletilere uzanan etkinlik takvimi, her yaştan izleyiciye hitap eden özel buluşmalara ev sahipliği yapacak. Sanatın farklı dallarını vatandaşlarla buluşturacak organizasyonlarla Selçuklu’da Mayıs ayı boyunca yine sanat rüzgarı esecek.

Sanat Toplumun Her Kesimine Ulacak

Selçuklu Sanat Akademisi’nin şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı;“ Selçuklu Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da çıtayı yüksek tutuyoruz. Sanat Akademimiz, Mayıs ayında düzenleyeceği konser, tiyatro ve özel dinleti programlarıyla sanatseverleri yeniden bir araya getirecek.

Farklı sanat dallarını aynı çatı altında buluşturan etkinliklerimizle vatandaşlarımız hem nostalji dolu müziklerle keyifli anlar yaşayacak hem de tiyatro ve edebiyat programlarıyla sanatın farklı yönlerini deneyimleme fırsatı bulacak. Tüm hemşehrilerimizi gerçekleştireceğimiz bu önemli etkinliklerde güzel anılar biriktirmek üzere davet ediyorum.”dedi.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin etkinlik takvimi ise sırasıyla şu şekilde gerçekleşecek; 90’lar Türkçe Pop Müzik Konseri: Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin düzenleyeceği etkinliklerin ilki Selçuklu Gençlik Meclisi üyelerinden oluşan koro tarafından icra edilecek 90’lar Türkçe pop konseri 17 Mayıs Pazar günü 19.00’da Bosna Hersek Açık Semt Pazarı’nda seyircisiyle buluşarak 90’ların efsane pop rüzgarını estirecek.

Etkinlik her yaştan seyirciye biletsiz ve ücretsiz olarak sunuluyor. Şen Şakrak Şov: Yine Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından sahnelenecek olan Şen Şakrak Şov isimli tiyatro oyunu 18 Mayıs Pazartesi günü 20.30’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde Anadolu Oditoryum Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

Şen Şakrak Şov tiyatro oyunun biletleri Biletix uygulamasından ücretsiz olarak 14 Mayıs tarihinden itibaren temin edilebilecek. Türk Rock Konseri: Gençleri öncelemeye devam eden Sanat Akademisi gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna Türk Rock Konseri ile eşlik edecek.

Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından icra edilecek konser 19 Mayıs Salı günü 20.00’da Anadolu Oditoryum’da birbirinden hareketli Türk Rock şarkılarıyla salonu coşturacak. O Bir Üstattı Adı Necip Fazıl’dı: Üstat Necip Fazıl Kısakürek ölüm yıldönümünde konser ve dinletilerle anılacak.

Türk edebiyatında unutulmaz bir yere sahip olan üstat Necip Fazıl Kısakürek’in anısına seyirciyle buluşacak olan etkinlik ise 24 Mayıs Pazar günü 20.30’da sahnelenecek. Etkinliğin ücretsiz biletleri Biletix uygulamasından 20 Mayıs tarihinden itibaren temin edilebilecek.