Başkan Kavuş gençlerle bir araya geldi

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Kitabın Ortasından' programında gençlerle bir araya geldi. AK Parti Meram Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen öncülüğünde gerçekleştirilen program, samimi sorular, yanıtlar ve renkli görüntüleriyle dikkat çekti.

Haberin Özeti

  • Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Kitabın Ortasından" programında gençlerle bir araya geldi.
  • Programda Meram projelerini anlatan Başkan Kavuş, ikinci kez seçilmesini ortak başarının eseri olarak vurgulayıp Suriçi ve kentsel dönüşüm detaylarını paylaştı.
  • Gençlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Kavuş, yapay zeka sunumu ve tabu oyunu gibi etkinliklerle samimi ve eğlenceli bir atmosfer oluşturdu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Kavuş, hem Meram’a dair projeleri anlattı hem de gençlerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise vatandaşların ve Meramlı gençlerin Başkan Kavuş ve Meram Belediyesinin çalışmaları hakkında görüşlerini anlattığı sinevizyon gösterimi oldu. 

Sinevizyonun ardından gençlerin gündeme dair, belediye hizmetlerine ilişkin ve özel hayata yönelik soruları programa samimi bir atmosfer kattı. Programa katılanlar ayrıca Başkan Mustafa Kavuş’u bir de yapay zekanın anlatımıyla dinlediler. 

Başkan Kavuş, söyleşide sorulara zaman zaman verdiği esprili cevaplarıyla da gençlerden tam not aldı. Müzik dinletisinin yer aldığı gecede gençlerle birlikte tabu oynayan Başkan Kavuş, enerjisi ve sıcak tavırlarıyla gençlerden büyük alkış aldı.

“MERAM’DAKİ HER BAŞARI ORTAK AKLIN VE ORTAK GAYRETİN ESERİDİR”

Sohbet havasında geçen programda gençlerin kendisiyle ilgili merak ettiği konulara da değinen Başkan Kavuş, Meram tarihinde ilk kez bir belediye başkanının ikinci kez göreve seçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu başarının yalnızca kendisine ait olmadığını vurgulayan Başkan Kavuş, “Bu başarı teşkilatımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve birlikte yol yürüdüğümüz ekip arkadaşlarımızın ortak başarısıdır.” ifadelerini kullandı. 

Meram’da yürütülen çalışmalar hakkında da kapsamlı bilgiler veren Başkan Kavuş, özellikle Suriçi Projesi ve ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili detayları gençlerle paylaştı. Meram’ın geleceğine yönelik hedeflerini anlatan Kavuş, yapılan yatırımların ilçenin sosyal ve kültürel yapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Kendi günlük yaşamına dair de samimi açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, yoğun çalışma temposundan örnekler vererek gençlere zaman yönetimi, disiplin ve hedef belirleme konusunda tavsiyelerde bulundu. Samimi atmosferi, eğlenceli anları ve interaktif yapısıyla öne çıkan “Kitabın Ortasından” programı, gençlerin yoğun ilgisi ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

