Ölümcül virüs gemisindeki 3 Türk ülkeye getiriliyor

Çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan Hantavirüs, ateş ve kas ağrısı gibi belirtilerle solunum ve böbrek yetmezliğine yol açabilen tehlikeli bir virüstür.

Dünya Sağlık Örgütü, gemide 3 Hantavirüs vakasının doğrulandığını, enfekte olanlardan üçünün hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.” Bu Habere de Bak Hantavirüs şüphesiyle 3 yolcusu tahliye edilen yolcu gemisi, Kanarya Adaları'na hareket etti

Neler Olmuştu

DSÖ'nün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yolcu gemisinde 6 Mayıs itibarıyla hantavirüs bulaştığından şüphelenilen 8 kişinin olduğu belirtilerek, bu kişilere yapılan laboratuvar testleriyle 3'ünde hantavirüs bulunduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Paylaşımda, "DSÖ, hastaların, temaslıların, yolcuların ve mürettebatın güvende kalmaları ve yayılmayı önlemeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla ülkelerle çalışmaya devam edecek." ifadeleri kullanılmıştı.

DSÖ, hantavirüsten etkilenen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "(Enfekte olanlardan) Biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Daha detaylı araştırmalar, ek laboratuvar testleri ve epidemiyolojik incelemeler dahil devam ediyor. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır. Virüsün genom dizileme çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), gemide seyahat eden ve hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü belirtmişti.

Nedir Bu Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.