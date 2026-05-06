Hantavirüs tespit edilen gemide yaşananlar DSÖ'yü harekete geçirdi

Gemideki Emin Yoğurtçuoğlu ise yeni vaka olmadığını, kimsenin hasta olmadığını ve ilk ölümün Hantavirüs bağlantısının kanıtlanmadığını iddia etti.

23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisi Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hantavirüs salgını ortaya çıkmıştı. Üç kişinin Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylenmişti.

Seyrine devam eden gemide 7 kişinin hasta olduğu söylenirken, İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı.

Tüm bunların ardından ünlü YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını anlattı.

Ruhi Çenet, Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların olduğu gemide günlerce seyahat ettiğini “Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!” sözleriyle açıkladı.

Gemiden 24'üncü günde indiğini belirten Çenet, geminin son varış noktasına doğru 11 gün daha devam ettiğini belirtti.

Gemiden inmesi sonrası vefat eden kişinin karısının da öldüğünü belirten Çenet, “Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan Hantavirüs olduğu belirlendi” dedi.

İlk ölen yolcunun da bu sebeple öldüğünü söyleyen ünlü isim, geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Gerekli Kan Testleri Yapıldı

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren iki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullandı.

"Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik" diyen Çenet, gemide ilk vaka sonrası önlem alınmadığını söyledi ve “Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diye ekledi.

Ruhi Çenet'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken, ünlü isme “Büyük geçmiş olsun”, “Lütfen kendine dikkat et”, “Çok geçmiş olsun”, “Çok üzücü bir tecrübe olmuş” gibi yorumlar geldi.

Yeni Vaka Yok

Hâlâ gemide olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“Şu an kimse hasta değil, yeni vaka yok, karantinada değil. Gemide ilk ölen yolcunun hantadan öldüğü ispatlanmadı. Varyantının olup olmadığı ispatlanmadı” diyen Yoğurtçuoğlu, sağlıklı olduklarını ve güvenle bu işin sonuca bağlanmasını beklediklerini söyledi.

Takipçilerinden dua istediğini söyleyen Emin Yoğurtçuoğlu, neden gemi seyahatine çıktığını da şöyle açıkladı:

“Ben nesilleri azalan canlıları araştırdığımız bir proje için buradayım. Söylendiği gibi zevk için değil, herkes kendi amacı için buradaydı.”

Gemideki yolcuların enerjisinin yüksek olduğunu belirten Yoğurtçuoğlu, zaman zaman herkesin ruh hallerinde dalgalanmalar olduğunu da ifade etti.

DSÖ, Hantavirüsle İlgili İncelemelerini Sürdürüyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcu gemisinde 7 hantavirüs vakasının tespit edildiğini ve bu kişilerden 3'ünün öldüğünü açıklamıştı.

Mevcut bilgilere dayanarak, DSÖ'nün bu virüsün küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirdiğini kaydeden Ghebreyesus, DSÖ'nün durumu izlemeye ve güncellemeye devam edeceğini belirtmişti.

DSÖ'nün, gemideki yolcuları ve mürettebatı desteklemek için ilgili ülkeler ve geminin işletmecisiyle birlikte çalıştığını aktaran Ghebreyesus, "Koordineli uluslararası müdahale, derinlemesine soruşturmaları, vaka izolasyonunu ve bakımını, tıbbi tahliyeyi ve laboratuvar incelemelerini içeriyor." ifadelerini kullanmıştı.