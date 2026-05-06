Konya’da yoğun bölgeye modern yaya üst geçidi geliyor

155 metre uzunluğunda, hilal formunda çelik olarak tasarlanan yapı, kenti daha güvenli kılma hedefiyle en kısa sürede tamamlanacak.

Yaklaşık 85 milyon liraya mal olacak bu üst geçit, bölgedeki yaya ve araç güvenliğini artıracak, bisikletliler için özel alan sunacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaya ve araç güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehir genelinde ulaşım güvenliğini önceleyen yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Özellikle yoğun trafik akışının olduğu sanayi bölgelerinde yaya güvenliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, “Adana Çevre Yolu üzerindeki Marangozlar Sanayi (MARSAN) girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hem yayalarımızın hem de sürücülerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla sanayi girişine yeni ve modern bir yaya üst geçidi kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu üst geçitte bisiklet kullanıcılarımız için de özel bir geçiş alanı olacak” diye konuştu.

Başkan Altay, yaklaşık 85 milyon liraya mal olacak MARSAN Yaya Üst Geçidi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni yaya üst geçidimizi hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için en kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Konya’mızı daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Hem mimari yapısıyla hem de fonksiyonelliğiyle dikkat çeken proje, toplamda 155 metre uzunluğunda, hilal formunda tasarlanmış çelik platform üzerine inşa edilecek. Projede yalnızca yayalar için değil, bisiklet kullanıcıları için de özel geçiş alanları oluşturularak alternatif ulaşım türleri desteklenecek.