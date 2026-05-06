Vekaleten kurban nasıl kesilir? İşte detayları

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için belirli şartları sağlayan hayvanları usulüne uygun kesme süreci, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin, Filistin'de ise 15 bin lira olarak açıklamıştı.

Yenimeram.com.tr, vekaletle kurban kesmede dikkat edilmesi gereken şartları sizler için derledi. En çok merak edilen sorulardan olan vekaleten kurban kesme vaktinin ne zaman başladığı? Dini kurumlardan alınan bilgilere göre kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz sonrası, bayram namazı kılınmayan yerlerde sabah namazı vakti girdikten sonra başlar.

Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Mezheplere göre farklılıklar göstermedir. Hanefi mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir.

“Vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?” ise vatandaşların merak ettiği bir diğer önemli soru. Vekaletle kurban kestirmek isteyen kişinin, kesimi yapana vekalet vermesi gerekiyor. Eğer kurban ibadetinin yerine getirilmesi hususunda bir kurum aracı kılınıyorsa bu durumda kurbanın satın alınması, kesilmesi ve dağıtılması gibi hususlarda kapsamlı bir vekalet verilmelidir.

Vatandaşların merak ettiği diğer soru, “Vekaletle kurban kesimi kimin adına olmalı?” Hayvan, kurban niyetiyle ve vekalet veren kişi adına kesilmelidir.

“Kurban yurt dışında kesilebilir mi?” sorusunu sıkça soruyor. Kurban kesimi yurt içinde ve yurt dışında da olabilir. Ancak imkanlar ölçüsünde kurbanın yurt içinde kesilmesine öncelik verilmelidir.

“Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardaki kurban hisseleri nasıl olmalı?” sorusu da vatandaşların kafalarını kurcalıyor. Dini kurumlar bu konu hakkında şu bilgileri veriyor; Küçükbaş hayvana birden fazla kişi hissedar olamaz. Büyükbaş hayvana ise 7’den fazla kişi hissedar olamaz.

“Hayvan kesim ücretleri veya organizasyon giderleri kurbanlıklardan karşılanabilir mi?” Hayır. Hayvan kesim ücretleri veya organizasyon giderleri, kesilen kurbanlık hayvanların etleri, derileri veya sakatatından karşılanmamalıdır ve ayrıca ödenmesi gerekmektedir.

“Hisse sahipleri belirlenmeden topluca kurban kesilebilir mi?” Böyle bir durum caiz değildir. Henüz kesim yapılmadan her bir hissedar, kurban edilecek bir büyükbaş hayvanın en az 7'de bir hissesine kaydedilerek belirlenmeli ve hayvan, belirlenen hissedarlar adına vekaleten kesilmelidir.

“Kurban eti satılabilir mi?” Hayır. Kurban etlerinin başka bir amaçla kullanılması doğru değildir. Vekaletle kurban kesen kuruluşlar, kesim öncesi henüz organize aşamasında kurban etlerinin satımını planlamamalıdır. Ticari kuruluşlar, kurban organizasyonu kapsamında et satımını çağrıştıran uygulamalardan uzak durmalıdır.

“Kurban etinin tamamı hissedarlara mı verilmeli?” Kuruluşlar, vekaletlerini aldıkları kişiler adına kestikleri kurban etlerinin tamamını ya hissedarlara ya da vekalet şartlarına uygun olarak onların izin verdiği yerlere ulaştırmalıdır. Hissedarlar, kurban hissesinin tamamına sahip olmalı, kuruluşlar fazla hisse toplayabilmek için hisse fiyatını düşük ilan ederek kendi kaynaklarından ilave ücret ödememelidir.

“Hissedarlara başka hisselerden kurban eti verilebilir mi?” Kurban etlerinin sahiplerine verilmesi üzerine anlaşma yapıldıysa, etlerin karıştırılmaması ve her hissedara kendi kurbanının etinin verilmesi gerekir. Çünkü bu hisseler, vekalet verenlerin mülkiyetinde olduğundan yapılacak her türlü tasarrufta onların izni ve onayı gerekir.