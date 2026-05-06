Müdür Koç'tan Konya'nın manevi mekânlarına ziyaret
Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, göreve başlamasının ardından Konya'da önemli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Müdürü Koç, Konyalılar tarafından yoğun ilgi ve sevgi ile karışandı.
Müdür Koç, Konya’nın manevi merkezleri olan Mevlana Celaleddin Rumi ve Şems-i Tebrizi türbelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret esnasında vatandaşlarla sohbet eden Müdür Koç yoğun ilgi karşılandı. Konyalı vatandaşlar Müdür Koç’a ve yeni görevi dolayısıyla “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
Emniyet Müdürü Koç, ziyaretleri kapsamında görevleri başındaki emniyet personeliyle de buluşarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.