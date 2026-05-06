  • Konyalılar sakuraları görmek için Japonya'ya gitmenize gerek yok!

Sakura ağaçlarının eşsiz çiçekleri, Konya'nın gözde parkları olan Japon Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Sakura Parkı'nda açmasıyla birlikte ortaya göz kamaştırıcı manzaralar çıktı.

Haberin Özeti

  • Konya'daki Japon Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Sakura Parkı’nda açan sakuralar eşsiz ve göz kamaştırıcı manzaralar oluşturdu.
  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm doğaseverleri bu güzellikleri görmek için şehre davet etti.
  • Parkları ziyaret eden doğaseverler, bu doğa harikası güzellikleri şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Japon Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Sakura Parkı’nda bulunan sakura ağaçlarının çiçeklenmesiyle ortaya görsel bir şölen çıktı.

Japon kültüründe baharın ve yenilenmenin müjdecisi olan sakura ağaçları Konya'ya pembe ve beyaz tonlarını katarak eşsiz bir tablo manzarasını oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan parklardaki sakura ağaçları çiçek açarak baharın gelişini pembe ve beyaz tonlarla müjdeledi.

Başkan Altay'dan Konyalılara Davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sakuraların bahara ayrı bir güzellik kattığını şu sözlerle belirtti:

 “Sakuraları görmek için Japonya’ya gitmenize gerek yok. Konya Japon Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Sakura Parkı’mızda sakuralar açtı. Savaşların olduğu bir dönemde kısa süreliğine de olsa doğanın sunduğu bu eşsiz manzara insanlara huzur veriyor, moral oluyor. Ben, tüm doğaseverleri bu güzellikleri görmek için Konya’ya davet ediyorum” 

Çiçek Gibi Teşekkür

Sakuraları görmek için parklara uğrayan doğaseverler bu güzle manzara karşısında etkilendiklerini dile getirerek  günlük koşuşturmanın içerisinde sakuralarla süslenen parkların güzel bir mola durağı olduğunu ifade ettiler.

Günlük hayatın koşuşturmasından uzaklaşmak isteyen Konyalılar Japon Parkı ve Sakura Parkı'nı ziyaret ederek ağaçların altında hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ziyaretçiler, insan ruhuna dokunun bu doğa harikası güzellikleri şehre kazandırdığı için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Türkiye'de kiraz hangi illerde yetişir?

Türkiye'de kiraz üretimi ise yoğunlukla Ege, Marmara ve Göller Bölgesi'nde yoğunlaşmakla birlikte; İzmir (Kemalpaşa), Manisa (Şehzadeler), Isparta (Uluborlu, Senirkent), Konya (Akşehir, Hadim, Ereğli), Afyonkarahisar (Sultandağı, Çay), Denizli (Honaz), Bursa, Amasya , Çanakkale, Niğde (Ulukışla), Malatya, Tokat, Sakarya, Kocaeli ve Mersin (Silifke).

2. Türkiye'de kiraz çiçekleri ne zaman açar?

Türkiye'de kiraz ağaçları çiçeklerini ılıman iklim şartlarına göre mart sonu - nisan ayı boyunca açar.

