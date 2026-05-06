Konyalılar sakuraları görmek için Japonya'ya gitmenize gerek yok!

Parkları ziyaret eden doğaseverler, bu doğa harikası güzellikleri şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm doğaseverleri bu güzellikleri görmek için şehre davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Japon Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Sakura Parkı’nda bulunan sakura ağaçlarının çiçeklenmesiyle ortaya görsel bir şölen çıktı.

Japon kültüründe baharın ve yenilenmenin müjdecisi olan sakura ağaçları Konya'ya pembe ve beyaz tonlarını katarak eşsiz bir tablo manzarasını oluşturdu.

Başkan Altay'dan Konyalılara Davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sakuraların bahara ayrı bir güzellik kattığını şu sözlerle belirtti:

“Sakuraları görmek için Japonya’ya gitmenize gerek yok. Konya Japon Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Sakura Parkı’mızda sakuralar açtı. Savaşların olduğu bir dönemde kısa süreliğine de olsa doğanın sunduğu bu eşsiz manzara insanlara huzur veriyor, moral oluyor. Ben, tüm doğaseverleri bu güzellikleri görmek için Konya’ya davet ediyorum”

Çiçek Gibi Teşekkür

Sakuraları görmek için parklara uğrayan doğaseverler bu güzle manzara karşısında etkilendiklerini dile getirerek günlük koşuşturmanın içerisinde sakuralarla süslenen parkların güzel bir mola durağı olduğunu ifade ettiler.

Ziyaretçiler, insan ruhuna dokunun bu doğa harikası güzellikleri şehre kazandırdığı için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.