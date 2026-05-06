Konyalı 'Genç Seyyahlar' İstanbul'u keşfediyor

Öğrenciler, Çamlıca, Ayasofya ve Sultanahmet gibi tarihi mekanları gezerek milli bilinç kazandıklarını ve unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını belirtti.

Başkan Uğur İbrahim Altay, projenin bugüne kadar 125 bin öğrenciye ulaştığını ve bu yıl 25 bin 900 11. sınıf öğrencisinin İstanbul'u ziyaret edeceğini açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Genç Seyyah’ projesi kapsamında Konyalı 11. sınıf öğrencileri İstanbul’da tarihi mekanları geziyor. Şu ana kadar 125 bin öğrencinin faydalandığı projede öğrenciler, yüksek hızlı trenle tarihe yolculuk ediyor. Tarihi yarımada da bir çok mekanı gezen öğrenciler başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Binlerce Öğrenciye Tarihi Gezi

Proje kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şu açıklamalarda bulundu:

“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir geleneği daha icra ediyoruz. Genç Seyyah Projesi kapsamında 11. sınıf öğrencilerimizi hızlı trenle Konya'dan İstanbul'a getiriyoruz. Bugüne kadar 125 bin öğrencimizi program kapsamında İstanbul'a getirmiştik. Sadece bu yıl 25 bin 900 öğrencimizi, 11. sınıflarımızın tamamını İstanbul'a getirmek için projemizi sürdürüyoruz. Bu yıl şu ana kadar 14 bine yakın gencimiz Konya'dan İstanbul'a seyahat etmiş oldu.”

Genç Dimağlar Ecdat Yadigarlarını Görüyor

Öğrencilerin gün boyu ve eğlenceli bir programla ecdat yadigarı tarihi mekanları gezdiğini belirten Başkan Altay, açıklamasında şunlara değindi:

“Merkezdeki ve ilçelerdeki çocuklarımızı önce Konya Hızlı Tren Garı'na getiriyoruz. Sabah 05.30 civarında hızlı trenle İstanbul'a doğru hareket ediyorlar. Geldiklerinde Çamlıca Cami'sini ziyaret ediyorlar. Sonra boğazda güzel bir tekne turu yapıyorlar, böylece İstanbul'un güzelliklerini görüyorlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Cami'sini ziyaret edip, Sultanahmet Meydanı'nda Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaret ediyorlar, arkasından da hızlı trenle tekrar Konya'ya geriye dönüyorlar.”

Genç Seyyahlar İstanbul’u keşfediyor

Projenin önemine değinen Başkan Altay, şu ifadelerde bulundu:

“Gençlerin hem hızlı trenle seyahatin keyfini çıkarmaları, o konforu görmeleri hem de İstanbul'un güzelliklerini tanımaları adına önemli bir proje oluyor. 'Genç Seyyah' programına katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah zihinlerinde güzel bir hatıra bırakmış olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da tüm 11. sınıf öğrencilerimizi İstanbul'a 'Genç Seyyah' programı kapsamında seyahat ettirmeye devam edeceğiz.”

Başkan Altay’a Teşekkür

Konyalı genç seyyahlar yolculuk boyunca çeşitli oyunlar ve etkinliklerle tarihi adayı keşfediyor. İlk kez İstanbul’u görme fırsatı bulan binlerce öğrenci geçmişin izlerini takip ederek milli bilinç kazanıyor. Kendilerine bu imkanı sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Konyalı genç seyyahlar, gezinin zihinlerinde unutulmaz bir anı olarak kalacağını söyledi. Yenimeram.com.tr’ye konuşan Beyşehirli öğrenciler, böyle kültür turlarının çok iyi olduğunu, İstanbul’u görme fırsatı yakaladıkların söyleyerek, Başta Başkan Altay olmak üzere emeği geçen tüm yetkiliklere teşekkür etti.



