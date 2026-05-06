CHP'li Bektaş karşılıksız çek sayısına dikkat çekti

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, karşılıksız çek sayısının yükselmesine dikkat çekti.

Barış Bektaş TBMM’deki konuşmasının devamında karşılıksız çeklerinin 2026 yılının ilk üç ayında yüzde 716 oranında arttığına dikkat çekerek, “2026’nın ilk üç ayında Türkiye’de 75 bin çek karşılıksız çıktı. Sadece Mart ayında bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100 artarak 32 bine dayandı.

Bu çeklerin parasal tutarı da yüzde 176 oranında artarak 33,4 milyar liraya çıktı. Bu tablo, AKP iktidarının yarattığı ekonomik çöküşün açık kanıtıdır.

Piyasada güven kalmamış, esnaf borcunu çeviremez hale gelmiştir. Siz saraydan pembe tablolar çizerken; vatandaş çekini ödeyemiyor, esnaf kepenk kapatıyor, KOBİ’ler her gün küçülmeye gidiyor.

Artık gerçeklerle yüzleşin: bu enkazın sorumlusu sizsiniz. Bu ülkenin esnafını, sanayicisini, çiftçisini batıran sizsiniz. Mehmet Şimşek ekonomiyle ilgili masallar anlatmak yerine istifa etsin”ifadelerini kullandı.