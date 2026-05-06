İyi Parti Konya: Su fiyatları düşürülsün

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş yaptıkları alan çalışmasında, vatandaşların artan su fiyatından şikâyetçi olduğunu söyledi. Türkiye genelinde su tarifesinin üç ayda bir güncellenmesi sebebiyle, Konya'da 1 Nisan itibarıyla suyun metreküp fiyatı 39,68 liradan 43,22 liraya yükseldi.

Su fiyatının bu yükselişinin vatandaşları zorladığını ifade eden Ali Anlaş, “Son birkaç aydır yağan yağmurlarla suyumuzun çoğalması sevindirici bir gelişmedir. Yaradan suyu bedava veriyor.

Oysa Konya Büyükşehir belediyesine bağlı KOSKİ’ de yüksekten satıyor. Yağan yağmurları dikkate alarak, su fiyatlarını yükseltme yerine makul bir düzeye çekmelidir.

Çünkü yaptığımız alan çalışmasında vatandaşlarımızın gelirinin sabit olması ve giderinin de gelirin çok üstünde olması ekonomik anlamda oldukça zorladığını gördük. Bunun yanında vatandaşlarımız şehrimizde su fiyatının yüksekliğinden şikâyetçi olup, yüksek gelen su faturasını ödemekte zorlandıklarını ifade ediyorlar.

Bizlerin talebi şehrimizdeki su fiyatının düşürülerek, vatandaşlarımızın su faturalarını ödemekte zorlanmasının önüne geçilmesidir.

Umarız Konya Büyükşehir belediyesi su fiyatına düşürerek, vatandaşlarımızın ödeyeceği bir duruma getirir. Böylelikle vatandaşımız rahatlatılır”şeklinde konuştu.