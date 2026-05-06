Selçuk İletişimden çevre farkındalığı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü Öğr. Gör. Dr. Tarık Doğan’ın çevre kirliliğine dikkat çeken “Kirli İz” adlı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Foto manipülasyon tekniğiyle üretilen 35 eserin yer aldığı sergi, “Son Harf, Son Durak, Son Şans” sloganıyla açıldı. Sergi; doğanın korunması, çevrenin temiz tutulması ve geri dönüşümü güç olan atıkların doğa üzerindeki tahribatını gözler önüne sererek çevre kirliliğine karşı toplumsal duyarlılık oluşturmayı hedefliyor.

İnsanı simgeleyen "İ" harfi ile alfabenin son harfi olan ve doğa için “son şans”ı temsil eden "Z" harfinin birleşiminden adını alan sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öğr. Gör. Dr. Tarık Doğan, “Sergimizin temel hedefi, çevre kirliliğine karşı dikkat çekici bir duyarlılık oluşturmaktır.

İnsan eliyle doğanın kirletilmesini ve bu durumun, insanlığın son şansı olduğunu grafiksel bir dille topluma aktarmaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.