  Gören gözlerine inanamıyor! Konya'daki göl şahlandı

Konya sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü son yağışlarla canlandı.

DHA
Konya , Aksaray ve Ankara sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliğini taşıyor. 

Gölün ışıl ışıl görüntüsünü fırsat bilen yerli ve yabancı turistler su seviyesinin yükseldiği kıyı bölgelerinde yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken; çoğu flamingo olan birçok kuş türünün de göç yolundaki konaklama alanı.

Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, son yağışlarla su seviyesi yükselirken; ziyaretçiler suya girerek yürüyüş yaptı.

Dünyanın en büyük flamingo üreme noktalarından biri olan gölde su seviyesinin artmasıyla birlikte göç yolundaki kuşlar için güvenli ve bereketli bir ortam oluştu.

Yüzlerce Kuş Türünün Yaşam Kaynağı

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, gölün su seviyesinin yükseldiğini şu sözlerle belirtti;

 "Tuz Gölü, tekrardan canlandı. Yıllardır kuraklıkla mücadele ediyordu. Şu anda yağan yağmur sularıyla ışıl ışıl hale gelip, su seviyesi de yükseldi. Tuz Gölü'müz su tuttu; kuşlar ve canılar için çok bereketli bir yıl olacak. Şu anda Tuz Gölü'müz deniz gibi bir görünüme büründü. Kıyı bölgelerinde su seviyesi gözle görülür bir şekilde yükseldi. Tuz Gölü sadece Türkiye’nin tuz ihtiyacını karşılamıyor aynı zamanda bu canlıların yaşam kaynağı burası. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Flamingoların dünyadaki en büyük üreme noktası. Göl, yavrulara kreş görevi de görüyor. Su az olduğu için flamingo sayısı azalmıştı. Bu yıl Tuz Gölü'nün her yeri su dolu şekilde. Son 6 ayda diğer yıllara oranla yüzde 100'ün üzerinde bir yağış Tuz Gölü'ne düştü" 

Türkiye'nin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tuz Gölü son aylarda etkili olan yoğun yağışlarla birlikte eski canlılığına kavuşarak adeta bir denizi andırıyor.

Canlılar Susuz Kalmayacak

Nurcan Özdemir, "2026 yılına bereket yılı ve su yılı diyorum. Biz doğayı seversek doğa da bizi sever. Burada bereket ve hayat var. Tuz Gölü'nde yaşam tekrardan canlandı. Tuz Gölü, sığ bir göl olduğu için ağustos ayında tekrardan sulamanın da artmasıyla tekrardan düşecek. Şu an gölün en derin yeri 30-40 santimetre suyla kaplı, en azından bu yıl için çok güzel. Bu yıl flamingolar ile canlılar susuz kalmayacak" diye konuştu

Konya'da yoğun bölgeye modern yaya üst geçidi geliyor
Vekaleten kurban nasıl kesilir? İşte detayları
Müdür Koç'tan Konya'nın manevi mekânlarına ziyaret
Konyalı gençlerden hayat kurtaran buluş: İletişim dronu 'ULAK'
Karatay'ın yatırımları şehirlere örnek oluyor
Konyalılar sakuraları görmek için Japonya'ya gitmenize gerek yok!
