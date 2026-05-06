Konya'nın ilçesinde TDİOSB Projesi masaya yatırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesine ilişkin toplantı yapıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan İlçe Kaymakamlığındaki toplantıya Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı katıldı.
Toplantıda ilçeye kazandırılması planlanan jeotermal sera yatırımlarına ilişkin yol haritası ele alındı.