Yeşilay Konya'dan şehit annelerine vefa

Ziyarete, Yeşilay Konya Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammed Esad Çağla, Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Esra Gök Doğan ile Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir katıldı.

Program kapsamında Şehit Mustafa Akyüz’ün annesi Ayşe Akyüz, Şehit Ali Fatih Birtek’in annesi Aliye Birtek ve Şehit SAT Komandosu Mevlüt Pekdemir’in annesi İklime Pekdemir ziyaret edilerek Anneler Günü tebrik edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit anneleriyle yakından ilgilenilirken, onların duygu ve düşünceleri dinlendi. Şehit annelerinin gösterdiği sabır, fedakârlık ve vakur duruşun toplum için büyük bir örnek olduğu vurgulandı.

Ziyaret programında konuşan yetkililer, aziz şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof.Dr. Yağmur Küçükbezirci tarafından yapılan açıklamada ise, “Başta şehit annelerimiz olmak üzere sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla hayatımıza değer katan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” denildi.