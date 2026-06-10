Türkiye-Avustralya maçının hakemi açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hakemi açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hakemi açıklandı. FIFA'nın duyurusuna göre karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlenecek. Müsabakanın video yardımcı hakemi (VAR) ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Michael Orue olacak.