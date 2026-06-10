Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde

Konyaspor yönetimi, yeni sezon için 20 bin kombine bilet satışı hedefliyor; bu satışlardan önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Kombine bilet fiyatlarının geçen sezona göre biraz daha yüksek olması beklenirken, Konyaspor yönetimi her kesime hitap edecek bir politika izleyecek.

Konyaspor’da bir yandan yeni sezon kadrosunun oluşturulması adına çalışmalar devam ederken, diğer yandan da taraftarlar kombine bilet fiyatlarını ve satış tarihini merakla bekliyor. Alınan bilgiye göre kombine biletlerle ilgili yeşil-beyazlı kurmayların çalışmalarını sürdürdüğü ve satışların haziran sonu veya temmuz başında başlayabileceği ifade edildi.

Kombine bilet fiyatlarının geçen sezona göre biraz daha yüksek olacağı ifade edilirken, Konyaspor yönetiminin fiyat konusunda her kesime hitap edecek bir politika uygulaması bekleniyor. Geçen sezon kombine bilet satışından ciddi bir gelir sağlayan Konyaspor yönetiminin yeni sezon için de 20 bin kombine bilet satışı gerçekleştirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.