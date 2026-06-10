Konyaspor'dan örnek uygulama

Konyaspor'un bu örnek uygulamasında bir sonraki doğum günü kutlaması, 13 Haziran 1989 doğumlu eski futbolcu Skubic için yapılacak.

Bu kapsamda, kulübün formasını 109 kez giyen Jagos Vukovic'in 38. yaş günü sosyal medya hesaplarından kutlandı.

Konyaspor, 100 ve üzeri forma giyen eski futbolcuların doğum günlerini kutlayarak ahde-vefaya örnek bir uygulama başlattı.

Tümosan Konyaspor Kulübü örnek uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlı ekibimizde daha önce 100 ve üzerinde forma giyen futbolcuların doğum günleri kutlanacak. Ahde-vefaya örnek olması amacıyla başlatılan uygulamada ilk doğum günü kutlanan futbolcu ise sergilediği performansla taraftarların ‘savunma bakanı’ lakabı taktığı Vukovic oldu.

Konyaspor resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 38. yaşına giren Jagos Vukovic’in doğum gününü unutmadı. Yapılan paylaşımda, “Konyasporumuzun formasını 109 kez giyen Jagos Vukovic'in doğum gününü kutlar, nice mutlu seneler dileriz” ifadelerine yer verildi. Yeşil-beyazlı kulübün bir sonraki doğum günü kutlama mesajı ise 13 Haziran 1989 doğumlu Skubic için olacak.