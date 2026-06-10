Konya'nın o ilçesine 100 yataklı hastane yapılacak

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve beraberindeki hizmet başkanları Ilgın’da sağlık hizmeti veren tesislerde incelemelerde bulundu. Program kapsamında Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil’i makamında ziyaret eden İl sağlık Müdürü Yavuz, ilçede planlanan 100 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi projesi başta olmak üzere sağlık alanında hayata geçirilebilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, ziyarette sağlık hizmetlerine sağlanan destek ve iş birliği dolayısıyla Başkan Apil’e teşekkür edildi.

İlçe programına Ilgın Devlet Hastanesi ziyaretiyle devam eden Müdür Yavuz, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mahmut Demirtaş’tan sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarımızla bir araya gelen Yavuz, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm personele teşekkür etti. 100 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi inşaatının başlayacağı alanda incelemelerde bulunarak proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Yavuz, hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarını da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçedeki sağlık tesislerinde incelemelerine devam eden Doç. Dr. Yavuz, Ilgın İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Meryem Betül Yeşil’den çalışmalar hakkında bilgi alan Yavuz, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak sunulan sağlık hizmetlerinin toplum sağlığındaki kritik rolüne dikkat çekti.