A Milliler grubu ikincilikle tamamladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi. Play-off oynamayı garantileyen A Milliler, böylece grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı

A Milliler grubu ikincilikle tamamladı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 yendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre MFA Centenary Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlılar, 7. dakikada Alexandra Gatt'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Ece Türkoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkartan milli takım soyunma odasına 2-0 önde gitti.

A Milliler grubu ikincilikle tamamladı

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İkinci yarıda üstün oyununa devam eden ay-yıldızlılar, Selen Gül Altunkulak'ın 52. dakikadaki golüyle durumu 3-0 yaptı. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve milli takım sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Daha önce organizasyonda play-off oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, böylece grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek. 

Haber Merkezi

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