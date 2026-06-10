Konya zirveyi bırakmadı

8. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finali’nde Konya, bu yıl da birinciliği kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğiyle, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen 8. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finali Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen zekâ küpleri, Konya'da şampiyonluk hamlelerini yaptı. 80 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) katılımın olduğu organizasyonda toplamda 810 finalist öğrenci ve 162 refakatçi öğretmen Selçuklu Belediye Spor Salonu’nda yapılan dev turnuvada bir araya geldi.

Turnuvanın resmî açılış töreni; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, TAZOF Başkanı Şaban Kurt ve protokol tarafından gerçekleştirildi.

ŞAMPİYON KONYA TAKIMI

Kars ve Rize'de elde ettiği şampiyonlukların ardından bu yıl kendi evinde de büyük bir başarıya imza atan Konya Akıl ve Zekâ Oyunları Takımı, turnuvada topladığı 50,5 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Böylece Konya Takımı, üst üste 3. kez Türkiye birinciliği elde ederek ilimize büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye birincisi olan Konya takımına şampiyonluk kupası, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile TAZOF Başkanı Şaban Kurt tarafından takdim edildi.

Turnuvada Konya Takımı adına yarışan öğrencilerin dereceleri şu şekilde gerçekleşti:

Karapınar’dan Nedim Tunalp Ortaokul Küre kategorisinde 7 puanla Türkiye birincisi.

Karatay’dan Ahmet Selim Demirel, Ortaokul Kulami kategorisinde 6 puanla Türkiye ikincisi.

Meram’dan Miraç Çoban, Ortaokul Pentago kategorisinde 5 puanla Türkiye altıncısı.

Meram’dan Recep Yasir Çelik, Ortaokul Abluka kategorisinde 5 puanla Türkiye yedincisi.

Karapınar’dan Mariye Saraçoğlu, İlkokul Equilibrio kategorisinde 5.5 puanla Türkiye altıncısı.

Karatay’dan Zeynep Torun, İlkokul Pentago kategorisinde 5 puan ile Türkiye on birincisi.

Karapınar’dan Zümra Çibuk, İlkokul Motif kategorisinde 5 puanla Türkiye on ikincisi.

Karapınar’dan Abdullah Aydoğdu, İlkokul Küre kategorisinde 4 puanla Türkiye on dokuzuncusu.

Karatay’dan Hiranur Keleş, İlkokul Abluka kategorisinde 4 puanla Türkiye on dokuzuncusu.