Konya dahil 21 ilde dev DEAŞ operasyonu! Ekipler harekete geçti
Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Ekipler Konya dahil 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Haberin Özeti
- • Konya dahil 21 ilde, Başsavcılık talimatıyla DEAŞ'a finansal destek sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
- • MASAK verileriyle belirlenen 108 milyon işlem hacmine sahip 48 şüpheliden 47'si eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
- • Aramalarda 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, 1900 avro, bir tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.
MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, 48 şüphelinin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.
Ekiplerce, Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 avro, 1 tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.