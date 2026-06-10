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Bu sezon Konya'da hasat kayıpları en aza indirilecek

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasat öncesi biçerdöver kontrolörlerine eğitim verildi. Eğitim amacı hasat sırasında dane kayıplarını en aza indirilerek ürün kalitesinin korunması olarak belirlendi.

Bu sezon Konya'da hasat kayıpları en aza indirilecek
Şerife KayaEditör
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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasat öncesi biçerdöver kontrolörlerine eğitim gerçekleştirildi. 

Müdürlükten eğitimler hakkında yapılan açıklamada, “Hasat döneminde dane kayıplarının en aza indirilmesi, ürün kalitesinin korunması ve biçerdöver kontrollerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Biçerdöver Kontrolör Eğitimleri aralıksız devam ediyor. 

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İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan teknik personellere yönelik eğitimler, İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Eğitim programında; biçerdöver kontrolleri, hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, dane kayıplarının önlenmesi ve saha uygulamalarına yönelik teknik bilgiler aktarılmaktadır. 

09-10 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan teknik personellere eğitim sonunda Biçerdöver Kontrolör Yetki Belgesi verilecektir.”denildi. 

Şerife Kaya

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