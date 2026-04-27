Türk sporu başarıdan başarıya koştu!

Türk sporcular ve kulüpler, nisan ayında basketboldan voleybola, güreşten haltere ve para atletizme kadar birçok branşta önemli başarılara imza attı. Uluslararası organizasyonlarda elde edilen dereceler, Türk sporunun yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten tarihi rekor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir kez daha tarih yazdı. Arnavutluk'un başkenti Tiran’daki organizasyonda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup eden Rıza, 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Milli güreşçiler, organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Voleybolda Galatasaray'dan tarihi kupa

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-2 yendiği İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini rövanşta 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer, sarı-kırmızılı kulübün voleyboldaki ilk Avrupa kupası olarak tarihe geçti. İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu CEV Kupası’nda 2025-2026 sezonunu zirvede tamamladı. Daha önce CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda üçüncü olan sarı-kırmızılı ekip, CEV Kupası’nda ise üç kez final oynayıp ikincilik elde etmişti.

Basketbolda çifte Avrupa zaferi

Kadın basketbolunda Türk takımları Avrupa'ya damga vurdu. Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 mağlup ederek kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla tarihindeki 3. Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti. Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanmış oldu. ÇBK Mersin ise FIBA Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Halterde madalya yağmuru

Türkiye, 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 3 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamladı. Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler 65 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 143 kiloyla gümüş, silkmede 180 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın, toplamda ise 323 kiloyla bir altın madalya daha kazandı. Milli halterci Yusuf Fehmi Genç ise erkekler 71 kiloda silkmede 185 kilo ve toplamda 332 kiloyla 2 altın madalya elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Genç sporcu, koparmada 147 kiloyla bronz madalya da kazandı. Öte yandan erkekler 65 kiloda toplam ve silkmede altın, koparmada da gümüş madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek, şampiyonanın erkeklerde en teknik sporcusu seçildi.

Tekerlekli sandalyede de Türk takımları zirvede

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa kupalarında da Türk takımlarının başarısı dikkati çekti. Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde Fenerbahçe İstanbul Jet ile Galatasaray Fuzul, İtalya'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçı 61-57 kazanarak Avrupa Kupası 1'de ikinci, Avrupa'da ise 4. şampiyonluğunu elde etti. Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te ise Beşiktaş Tüpraş şampiyon oldu. Beşiktaş, İstanbul'da düzenlenen organizasyonun finalinde İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek kupayı kazandı.