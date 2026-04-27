Kars'ta Konya Selçuklu fırtınası

23-26 Nisan tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen U15 Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Şampiyonada Selçuklu Belediyesporlu sporculardan Muhammet Ali Özen, 52 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken; Mustafa Eymen Sivri, 85 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Muhammed Emin Yöndem ise 100 kilogramda Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, şampiyonayı toplam 3 madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Daha önce Balkan Şampiyonu olarak ülkemize madalya kazandıran Muhammet Ali Özen, Türkiye Şampiyonu unvanıyla bu kez Mayıs ayında Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli takım formasıyla ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi, “Selçuklu Belediyespor’umuzun altyapısından yetişen sporcularımızın Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği bu anlamlı başarılar bizleri son derece gururlandırmıştır. Sporcularımızın küçük yaşlardan itibaren disiplinli bir şekilde yetişmesi ve bugün bu seviyelere ulaşması, doğru bir spor politikası izlediğimizin en önemli göstergesidir. Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan sporcumuz başta olmak üzere, derece elde eden tüm sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyor, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum”.