Konya 2. Küme'de heyecan sürüyor

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’ne dün oynanan 3. hafta maçlarıyla devam edildi. 4 grupta 21 takımın katılımıyla düzenlenen ligde heyecan her geçen hafta artmaya başladı. A Grubu’nda Konya 1907 Spor ve Ilgın İdmanyurdu zirve ortaklığı yapıyor. B Grubu’nda 7’şer puanlı Beyşehir Gölüspor ve Beyşehir Demirspor liderliği paylaşıyor. C Grubu’nda ise yine Turançspor ve Yeniceobaspor liderlik koltuğunu paylaşırken, D Grubu’nda da İ. Çumra Belediyespor 3’te 3 ile zirvede. Bu hafta oynanan maçlarda fileler 34 kez havalandı. Konya 1907 Spor, Hadimspor ve Anadolu Kaplangücü haftayı fikstür gereği maç yapmadan (BAY) geçirdi.