Konya Süper Grup'ta son haftaya giriliyor

Konya Süper Grup Futbol Ligi’nde sona gelindi. Ligde şampiyon ve küme düşen takımlar belli olurken, önümüzdeki pazar günü oynanacak 26. hafta maçlarıyla normal sezon tamamlanacak. Ligde dün ise 25. hafta heyecanı yaşandı. Şampiyonluğu garantileyen ve Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Konya Kara Kartallar haftayı maç yapmadan (BAY) geçirdi. İkinci sıradaki Seydişehir 1915 Spor, play-off oynamayı garantiledi.

Ömeranlıspor üçüncü sırada son haftaya play-off hattında girerken, Beyşehir Üzümlüspor ise play-off şansını son haftayı bıraktı. Son hafta maçlarının ardından bu iki takımdan birisi play-off oynama hakkı elde edecek. Ligde Monivaspor ve Havzanspor haftalar önce küme düşmüştü. Bu hafta yapılan maçlarda fileler 30 kez havalandı. Seydişehir haftanın en farklı galibiyetine imza attı. Ligde önümüzdeki pazar günü yapılacak maçlarla sezon noktalanacak.