BAL'da sona doğru! Konya takımlarından çifte galibiyet

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta çekişme dün oynanan 25. hafta maçlarıyla sürdü. Konya takımları haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle kapattı. Zirveyi takip eden 1922 Akşehirspor, sahasında play-off yarışı veren ekiplerden 1923 Afyonkarahisarspor’u tek golle mağlup ederek, çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, normal sezonun bitimine bir hafta kala 49 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Düşme hattının üstünde bulunan Kulu Belediyespor, deplasmanda düşme hattındaki Akkonakspor’u 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanla döndü.

Kulu Belediyespor bu galibiyetle puanını 34’e çıkararak yedinci basamağa yerleşti. Düşme hattındaki bir diğer ekibimiz Ereğlispor da deplasmanda Kumluca Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar, 26 puanla düşme hattından çıkamazken, Kumluca ise 30 puanla düşme hattının hemen üstünde yer alıyor. Marmaris Milas Futbol liderliğini sürdürürken, bu hafta oynanan maçlarda fileler 13 kez havalandı ve tek maçta gol sesi çıkmadı. 3 karşılaşmayı ev sahibi takımlar kazanırken, 3 maçtan da deplasman ekibi 3 puanla döndü. Bir maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligde önümüzdeki pazar günü oynanacak 26. Hafta maçlarıyla normal sezon tamamlanacak.