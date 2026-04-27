Konya'da rekor ilgi: Başkan Altay herkese teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve on binlerce çocuğu buluşturan “2. Konya Çocuk Kitap Günleri” sona erdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, “Okumadığın gün karanlıktasın” sloganıyla bu yıl ikincisini düzenledikleri Konya Çocuk Kitap Günleri’ne gösterilen ilgi ve alakanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Konya Çocuk Kitap Günleri’nin Anadolu’nun en büyük çocuk kitap organizasyonu olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Çocuk Kitap Günleri’nde evlatlarımızın kitaplarla kurduğu bağın güçlenmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk. 5 gün boyunca çocuklarımız yüzbinlerce kitapla, sevdikleri yazarlarla buluşup çok sayıda eğitici ve eğlenceli etkinliğe katıldı. Konya Çocuk Kitap Günleri’ne ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine gönülden teşekkür ediyorum.

Ayrıca etkinliğe katılarak çocuklarımızı kitapla buluşturan yayınevlerimize, yazarlarımıza ve bu kültür şöleninde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın okuma alışkanlığı kazanması, hayal dünyalarının gelişmesi ve bilgiyle büyümesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar, Çocuk Kitap Günleri’ni Çok Sevdi

Etkinliğe katılarak yüzbinlerce kitapla buluşmanın keyfini çıkaran çocuklar da Konya Çocuk Kitap Günleri’ni çok sevdiklerini belirterek, Başkan Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 5 gün boyunca çocuklar; birbirinden değerli yazarlarla buluşma, kitaplarını imzalatma ve farklı atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, kitap sevgisinin küçük yaşlarda kazanılmasına önemli katkı sağladı.

Ayrıca bu yıl Konya’nın merkez dışındaki 28 ilçesinden 75 farklı okuldan otobüslerle öğrencilerin etkinliğe katılımı sağlanırken programın erişilebilirliği artırılarak daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik kültürel faaliyetleri kapsamında düzenlediği Konya Çocuk Kitap Günleri, her yaştan katılımcının hafızasında iz bırakan etkinlikler arasında yer aldı.