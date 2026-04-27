  • Haberler
  • Konya
Konya'da rekor ilgi: Başkan Altay herkese teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu'nun en büyük çocuk kitap etkinliği olan 'Konya Çocuk Kitap Günleri' 5 gün boyunca on binlerce minik kitapseveri ağırladı.

Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Başkan Uğur İbrahim Altay, "Okumadığın gün karanlıktasın" sloganlı etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek herkese teşekkür etti.
  • Etkinlikte çocuklar yüzbinlerce kitap ve yazarlarla buluşup atölyelere katılırken, 28 ilçeden gelen öğrencilerle erişim alanı genişletildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve on binlerce çocuğu buluşturan “2. Konya Çocuk Kitap Günleri” sona erdi.  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, “Okumadığın gün karanlıktasın” sloganıyla bu yıl ikincisini düzenledikleri Konya Çocuk Kitap Günleri’ne gösterilen ilgi ve alakanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Anadolu'nun en büyük çocuk kitap etkinliği olan Konya Çocuk Kitap Günleri, 5 gün süren program boyunca on binlerce minik ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Çocuk Kitap Günleri’nin Anadolu’nun en büyük çocuk kitap organizasyonu olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Çocuk Kitap Günleri’nde evlatlarımızın kitaplarla kurduğu bağın güçlenmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk. 5 gün boyunca çocuklarımız yüzbinlerce kitapla, sevdikleri yazarlarla buluşup çok sayıda eğitici ve eğlenceli etkinliğe katıldı. Konya Çocuk Kitap Günleri’ne ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. 

Ayrıca etkinliğe katılarak çocuklarımızı kitapla buluşturan yayınevlerimize, yazarlarımıza ve bu kültür şöleninde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın okuma alışkanlığı kazanması, hayal dünyalarının gelişmesi ve bilgiyle büyümesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar, Çocuk Kitap Günleri’ni Çok Sevdi

Etkinliğe katılarak yüzbinlerce kitapla buluşmanın keyfini çıkaran çocuklar da Konya Çocuk Kitap Günleri’ni çok sevdiklerini belirterek, Başkan Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 5 gün boyunca çocuklar; birbirinden değerli yazarlarla buluşma, kitaplarını imzalatma ve farklı atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, kitap sevgisinin küçük yaşlarda kazanılmasına önemli katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında 28 ilçeden gelen öğrenciler yüz binlerce kitap ve sevilen yazarlarla buluşurken, düzenlenen atölye çalışmaları büyük beğeni topladı.

Ayrıca bu yıl Konya’nın merkez dışındaki 28 ilçesinden 75 farklı okuldan otobüslerle öğrencilerin etkinliğe katılımı sağlanırken programın erişilebilirliği artırılarak daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik kültürel faaliyetleri kapsamında düzenlediği Konya Çocuk Kitap Günleri, her yaştan katılımcının hafızasında iz bırakan etkinlikler arasında yer aldı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi

