Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı

Tümosan Konyaspor bugün saat 20.00’de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Adnan Deniz Kayatepe oturacak. AVAR hakemi olarak ise Murat Altan görev yapacak. Zorlu karşılaşmayı ise İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler yönetecek.