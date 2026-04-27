Konyalı yazar son kitabını yayımladı

Eserin, bölgenin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmayı amaçladığını vurgulayan Muşmal, kitabın aynı zamanda Beyşehir’in geleceğine ışık tutacak bir perspektif sunduğunu dile getirdi. Yazıların, farklı dönemlerde kaleme alınmış olsa da ortak bir bakış açısıyla hazırlandığını belirten Muşmal, bu çalışmanın “tarihe not düşme” amacı taşıdığını kaydetti.

Muşmal, yeni kitabıyla ilgili şu bilgilendirmelere yer verdi: “Günümüze kadar geçen zamanda mesleki uzmanlık alanım ile vatan, millet ve memleket hassasiyetlerim doğrultusunda Beyşehir Gölü Havzası ile ilgili çok sayıda yazı kaleme aldım. Yazılarımda temas ettiğim meselelerin bazıları sonraki tarihlerde yetkililer tarafından çözüme kavuşturuldular. Bu vesile ile emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum.

Ancak köşe yazılarında ele aldığım bazı hususlar ne yazık ki hala çözüme ulaştırılmayı beklemektedir. “Memleket Sevdası” adını verdiğim bu eserimde, Beyşehir-Derebucak ve Hüyük’le ilgili köşe yazılarımdan özel bir seçki oluşturulmuştur. Bununla birlikte eserin mahiyeti ve kapasitesi nedeniyle çok sayıda köşe yazısına burada yer verilememiştir.

Allah izin verdikçe memleketimizin tanıtılması ve meselelerinin çözülmesi adına yazmaya ve projeler üretmeye devam edeceğim. İçindekiler kısmında görüleceği gibi başlarda yer alan yazılar daha ziyade kırsal kesimlerle ilgiliyken, sonraki tarihlere ait yazılar çoğunlukla Beyşehir Gölü Havzası’nın geneliyle ilgilidir. Ayrıca eserimizde bölgemizin kültür ve turizminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla memleketimizin güzelliklerini ele aldığımız çeşitli yazılar da yer almaktadır.

Hemen hepsi daha önce yayımlanmış olan söz konusu yazılar, “okunmamış her yazı yenidir” anlayışı içerisinde ve bölgemizin geleceği adına “tarihe not düşmek” amacıyla Memleket Sevdası isimli bu eserimde bir araya getirilmiştir. Eserde yer alan yazılar; genellikle ilk yayınlandıkları haliyle muhafaza edilmeye çalışılmış, ancak bazılarının üzerinde çeşitli düzelt-meler de yapılmıştır.

Hülasa burada 2006 yılından 2026 yılına kadar geçen zaman aralığında farklı tarih ve platformlarda yayımlanmış 61 ayrı köşe yazısı yer almaktadır. Her biri farklı zamanlarda yazılmış olsalar da söz konusu yazılar; Beyşehir Gölü Havzası’nın tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması ve sorunlarına çözümler üretilmesi hususunda bütüncül bir yaklaşımı oluşturmaktadır. Elinizdeki eserin son okumalarını yapan Değerli Kardeşim Fatih Babaoğlu’na ve eserin yayımlanmasındaki sponsor desteği nedeniyle Tokarev Arms Savunma Silah Sanayi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kıymetli İş Adamı Sayın Süleyman Alaboğa’ya özellikle teşekkür ediyorum.”