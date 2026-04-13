  • Haberler
  • Teknoloji
  • Turizm sektörüne dijital dokunuş: Yapay zeka eğitimi başlıyor

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle düzenlenen '2026 Turizminde Yapay Zeka Eğitim Programı' bugün kapılarını açıyor.

İHA
İhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

13, 15 ve 17 Nisan'da toplamda üç gün sürecek olan eğitim programı, sektör temsilcilerini ve teknoloji meraklılarını bir araya getirecek. Katılımcıların yanlarında bilgisayar getirmesinin zorunlu olduğu eğitimler tamamen uygulamalı olarak işlenecek. Turizmde yapay zeka kullanımının pratik yollarının gösterileceği programda, katılımcıların eğitim öncesinde ChatGPT ve Gemini hesaplarını açmış olmaları yeterli olacak. Kuşadası’nın turizm potansiyelini yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek rekabet gücünü artırmayı amaçlayan bu ücretsiz eğitim programı, bölgedeki işletmeciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Menteşe'de teknoloji yolculuğu başladı
Bu Habere de Bak
Menteşe’de teknoloji yolculuğu başladı
İHA

Bakmadan Geçme

Türkiye'de en sık görülen hastalıklar açıklandı
Türkiye’de en sık görülen hastalıklar açıklandı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 13 Nisan Pazartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 13 Nisan Pazartesi
Konyaspor fişi çekti! Karagümrük'ü 3'ledik
Konyaspor fişi çekti! Karagümrük’ü 3’ledik
Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Nisan Pazar
Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Nisan Pazar
Konya'nın kadim lezzeti yaşatılıyor
Konya'nın kadim lezzeti yaşatılıyor
Konya'da gençler fikir üretti
Konya’da gençler fikir üretti