Menteşe'de teknoloji yolculuğu başladı

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, Menteşe'de büyük bir heyecan yaşanıyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından organize edilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrenci seçme sınavlarının ilk aşaması başladı.

Geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlayan Deneyap Atölyeleri'ne girmek isteyen adaylar, sınav merkezlerinde ter döküyor. Gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon yolculuğunda en kritik eşiklerden biri olan sınav, yetenekli zihinlerin erken yaşta keşfedilmesine imkan sağlıyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, sınavın gençlerin potansiyellerini ortaya koymaları için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Sınavda başarılı olan öğrenciler; Robotik ve Kodlama, Yapay Zeka ,Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Nanoteknoloji gibi stratejik alanlarda uzun süreli ve ücretsiz eğitim alma hakkı kazanacak.