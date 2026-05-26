  • Haberler
  • Ekonomi
  • TÜİK verilerine göre güven endeksi mayıs ayında ne kadar arttı?

TÜİK verilerine göre güven endeksi mayıs ayında ne kadar arttı?

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre güven endeksi mayıs ayında ne kadar arttı?
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı. Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 101 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.

Otomotiv ihracatında tarihi rekor
Bu Habere de Bak
Otomotiv ihracatında tarihi rekor
DHA

Bakmadan Geçme

Selçuklu'da salonu dolduran gece
Selçuklu’da salonu dolduran gece
Konyaspor'un golcüsünden mesaj: Daha yeni başlıyoruz
Konyaspor’un golcüsünden mesaj: Daha yeni başlıyoruz
Ankara-Konya yolunda trafiğe havadan takip
Ankara-Konya yolunda trafiğe havadan takip
Konya'da polis kaçakçılara geçit vermedi!
Konya'da polis kaçakçılara geçit vermedi!
Konyalılar bayram trafiğinde bunlara dikkat!
Konyalılar bayram trafiğinde bunlara dikkat!
Süper Lig'de goller 2. yarıda geldi
Süper Lig’de goller 2. yarıda geldi