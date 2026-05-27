Trabzonspor ve Konyaspor'a PFDK yolu

TFF'dem yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ve Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildi.

Ayrıca Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve tedbire uymama gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.