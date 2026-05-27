Seydişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde protokol üyeleri Seyyid Harun Camiinde kılınan bayram namazı ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Seyyid Harun Camiinde kılının Bayram namazı sonrası Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Paylaşmanın bereketi, dayanışmanın gücü ve kardeşliğin huzuruyla bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ; “ Dargınlık ve kırgınlıkların yerini barışın ve huzurun aldığı, birlik ve beraberliklerin pekiştiği Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum" dedi.
Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, bayramların millete huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Bayramlaşma programına Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı , Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, STK başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri , muhtaralar ve vatandaşlar katıldı.