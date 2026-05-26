Konyaspor'un golleri 15 farklı isimden geldi

Konyaspor'da bu sezon Süper Lig'de atılan 43 golün 15'i farklı futbolcu kaydetti

Hüseyin Turgut
Haberin Özeti

  • Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon kaydettiği toplam 43 golü 15 farklı futbolcuyla buluşarak geniş bir gol dağılımı sergiledi.
  • Sezonun en skorer ismi 8 golle Umut Nayir olurken, devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu; Jackson Muleka 7 golle onu takip etti.
  • Enis Bardhi ve Blaz Kramer 5'er gol atarken, kendi kalesine gol atan Jerome Opoku ve Okay Yokuşlu da skora katkı sağladı.

Tümosan Konyaspor’da bu sezon Süper Lig’de atılan 43 golün dağılımında 15 futbolcunun imzası bulunuyor. Devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Umut Nayir, kaydettiği 8 golle takımın en skorer ismi oldu. Yeşil-beyazlılarda Jackson Muleka 7 golle Umut’u takip etti. Enis Bardhi ile Blaz Kramer 5’er gol kaydetti. Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Diogo Gonçalves ve Yhoan Andzouana 2’şer gol atarken; Tunahan Taşçı, Deniz Türüç, Eren Cemali Yağmur, Jin-ho Jo ve Melih İbrahimoğlu ise 1'er kez fileleri havalandırdı. Sözleşmesi feshedilen Pedrinho’nun 1, Alassane Ndao’nun 2 ve sezon başında yolların ayrıldığı Danijel Aleksic’in de 1 golü bulunuyor. İlk devrede oynanan Başakşehir maçında Jerome Opoku, Trabzonspor karşılaşmasında ise Okay Yokuşlu kendi kalesine gol attı. Hüseyin TURGUT
 

Hüseyin Turgut

