Konyaspor'un golleri 15 farklı isimden geldi

Tümosan Konyaspor’da bu sezon Süper Lig’de atılan 43 golün dağılımında 15 futbolcunun imzası bulunuyor. Devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Umut Nayir, kaydettiği 8 golle takımın en skorer ismi oldu. Yeşil-beyazlılarda Jackson Muleka 7 golle Umut’u takip etti. Enis Bardhi ile Blaz Kramer 5’er gol kaydetti. Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Diogo Gonçalves ve Yhoan Andzouana 2’şer gol atarken; Tunahan Taşçı, Deniz Türüç, Eren Cemali Yağmur, Jin-ho Jo ve Melih İbrahimoğlu ise 1'er kez fileleri havalandırdı. Sözleşmesi feshedilen Pedrinho’nun 1, Alassane Ndao’nun 2 ve sezon başında yolların ayrıldığı Danijel Aleksic’in de 1 golü bulunuyor. İlk devrede oynanan Başakşehir maçında Jerome Opoku, Trabzonspor karşılaşmasında ise Okay Yokuşlu kendi kalesine gol attı. Hüseyin TURGUT

