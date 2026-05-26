Melikgazi Belediyesi'nden örnek proje

“Erişilebilirlik bir ayrıcalık değil, her insanın hakkıdır”

Hayata geçirilen bu yeni proje ile dijital dünyadaki engellerin ortadan kalktığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak gönül belediyeciliği vizyonumuzu dijital platformlara taşıyarak büyük bir dönüşüme imza attık. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’müz kurumsal web sitesini uluslararası Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) ile tam uyumlu hale getirdi. Engelli bireylerimizin sitemizdeki dijital içeriklere erişimi artık daha kolay. Yeni güncellemeyle birlikte; görme, işitme, motor ve bilişsl engeli bulunan tüm vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan dijital ortama ulaşmasını hedefliyoruz. Yapılan teknik geliştirmelerle web sitesi; ekran okuyucu sistemlerden sesli komutlara, yüksek kontrast seçeneklerinden kolay navigasyon özelliklerine kadar pek çok yeni fonksiyonla donatıldı. Dijitalleşen dünyada kimsenin geride kalmaması gerekiyor. Çözümlerimizle dijital dünyaya herkesi dahil ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki erişilebilirlik bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır. Melikgazi’mizin dijital kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar ve engelsiz bir şekilde açık. Bu anlamlı ve güzel çalışmayı hayata geçiren Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ekiplerimize bu titiz ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.