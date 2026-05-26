  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 26 Mayıs Salı günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 26 Mayıs Salı günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 26 Mayıs Salı günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 26 Mayıs Salı günü
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

MAKBULE BOZOĞLU
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ŞERİFE UZUN
BEDİR MEZARLIĞI

MEHMET AÇÖLDÜM
BEDİR MEZARLIĞI

MEVLÜT KAYMAK
HACIFETTAH MEZARLIĞI

İLHAN BİRTEK
ÜÇLER MEZARLIĞI

HATİCE BÜYÜKKEÇECİ
ÜÇLER MEZARLIĞI

NADİRE YALÇIN
TEKKE MEZARLIĞI

HASAN MENDERES
YAZIR MEZARLIĞI

ALİ AKÇAY
YAĞBASAN MEZARLIĞI

SERPİL İNAT
KAĞNICILAR MEZARLIĞI

SERKAN YILMAZ
TEKKE MEZARLIĞI

ZELİHA BULUT
TEKKE MEZARLIĞI

HACER KABAKULAK
YEDİLER MEZARLIĞI

SULTAN NAYERNAZLI
MUSALLA MEZARLIĞI

HURİYE DEMİRLENK
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konya'da bayram hareketliliği: Başkan Altay sahada
Konya’da bayram hareketliliği: Başkan Altay sahada
Konya dahil birçok bölgede rekolte beklentisi yükseldi
Konya dahil birçok bölgede rekolte beklentisi yükseldi
Konyalılar dikkat! Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Konyalılar dikkat! Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Konya'daki uzmandan uyarı: Bu belirtileri sakın görmezden gelmeyin!
Konya’daki uzmandan uyarı: Bu belirtileri sakın görmezden gelmeyin!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 26 Mayıs Salı günü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 26 Mayıs Salı günü
Konya'da huzurevinde 'Bayram Hikayeleri'
Konya'da huzurevinde ‘Bayram Hikayeleri’