Konya'da bugün kimler vefat etti? 26 Mayıs Salı günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 26 Mayıs Salı günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
MAKBULE BOZOĞLU
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
ŞERİFE UZUN
BEDİR MEZARLIĞI
MEHMET AÇÖLDÜM
BEDİR MEZARLIĞI
MEVLÜT KAYMAK
HACIFETTAH MEZARLIĞI
İLHAN BİRTEK
ÜÇLER MEZARLIĞI
HATİCE BÜYÜKKEÇECİ
ÜÇLER MEZARLIĞI
NADİRE YALÇIN
TEKKE MEZARLIĞI
HASAN MENDERES
YAZIR MEZARLIĞI
ALİ AKÇAY
YAĞBASAN MEZARLIĞI
SERPİL İNAT
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
SERKAN YILMAZ
TEKKE MEZARLIĞI
ZELİHA BULUT
TEKKE MEZARLIĞI
HACER KABAKULAK
YEDİLER MEZARLIĞI
SULTAN NAYERNAZLI
MUSALLA MEZARLIĞI
HURİYE DEMİRLENK
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI