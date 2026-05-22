Tiyatronun kalbi bu kez Konya’da atacak

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş, festivalin tanıtımı için tiyatro sahnesinde yaptığı toplantıda, birincisi 2008'de başlayan festivalde 17 yılda 28 ülkeden 57 yerli ve 121 yabancı olmak üzere 178 tiyatro grubunun sahne aldığını söyledi.

Baş, 220 oyun ve 336 temsille 95 binden fazla seyirciye ulaştıklarını belirterek, "Bugün 18 yaşında olan festivalimiz medeniyetler şehri olan Konya'mıza büyük katkı sağlamakta, aynı zamanda şehrimizin sanatsal ve kültürel değerini artırırken tiyatro sanatını da yaygınlaştırmaktadır. Üç kıtanın farklı ülkelerinden ve ülkemizin farklı bölgelerinden gelen seçkin tiyatro topluluklarını sanatın evrensel diliyle bir araya getirip bin nefesi tek bir sesle birleştirip sizler için perdelerimizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin 2 Haziran Salı saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacağına belirten Baş, protokol üyeleri, tiyatro gruplarının katılımcıları ve halkla Mevlana Meydanı'na kadar yürüyeceklerini dile getirdi.

Baş, festivalin ilk gününde İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Çarpışma" isimli oyunun sahneleneceğini aktararak, şöyle konuştu:

"İspanya, Azerbaycan, Yunanistan ve Irak olmak üzere 4 yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek olan festivalde, 23 seçkin oyun 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak. Festivalin içeriğinde büyük oyunların yanı sıra geleceğimizin mimarı çocuklarımız için eğitici ve eğlendirici çocuk oyunlarına da yer verdik. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü'nde 3 farklı atölye çalışması yapılacaktır. TCDD-Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Gar Müdürlüğünde 'Devlet Tiyatroları Arşivinde Sahnede Kadın Fotoğraf Sergisi' ve Enntepe Alışveriş Merkezi'nde 'Devlet Tiyatroları Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi' 2-10 Haziran'da sergilenecektir."

Festival coşkusunun şehrin her bölgesinde yaşanacağını vurgulayan Baş, Konya Devlet Tiyatrosu sahnesinin yanı sıra oyunların Selçuklu Kongre Merkezi Konya Oditoryum Sahnesi, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu, Çumra-Çatalhöyük Karşılama Merkezi Konferans Salonu, Karaman-Göktepe, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Sahnesi olmak üzere 6 sahnede seyirciyle buluşacağını kaydetti.