Tedem'de Okuma Bayramı coşkusu

Tedem Koleji Erenköy İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik anlamlı bir program düzenledi. Öğrenciler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını Okuma Bayramı Akşamı programı ile taçlandırdı. Sahnede sergilenen danslar, halk oyunları ve şiirlerle hem aileler hem de öğretmenler unutulmaz anlar yaşadı.

Okul Müdürü İlknur Orakçı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Okuma Bayramı, çocuklarımızın eğitim yolculuğunda attıkları en önemli adımlardan biridir. Bu akşam, onların özgüvenini, kültürel değerlerimizi ve öğrenme heyecanını bir araya getiren özel bir buluşmaya tanıklık ettik. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdi ”ifadelerine yer verdi.

Program boyunca veliler, öğrencilerin sahne performanslarını büyük bir gururla izledi. Alkışlarla desteklenen gösteriler, okulun eğitim vizyonunu ve kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.