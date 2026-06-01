Konya sınırında muhteşem görsel şölen
Konya iline sınır ünlü 2350 rakımdaki Eğrigöl Yaylası'nda ilkbaharla birlikte kırmızı dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemler adeta görsel bir şölen sundu.
Haberin Özeti
- • Mayıs ortasına kadar kardan kapalı yollar nedeniyle 16-23 kilometre yürüyerek ulaşılan yaylada, doğa gezginleri binlerce endemik lale keşfetti.
- • Yoğun ilgi gören Eğrigöl'de ziyaretçiler, araçlarla çayırlara girerek, ateş yakarak, drift atarak ve çöplerini bırakarak doğayı tahrip ediyorlar.
Antalya ve Konya iline sınır Toros Dağları'nın zirve bölgelerinden Geyik Dağları eteklerinde, her yıl karla kaplanan yolları nedeniyle mayıs ayı ortalarına kadar araçla giriş yapılamayan, doğa yürüyüş grupları ve fotoğrafçıların 22-23 kilometre yürüyerek ulaşabildiği Eğrigöl Yaylası'nda karlar erimeye, dağ çiçekleri açmaya başladı.