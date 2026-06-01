Yerli tohumda 39 çeşit tohum tescillendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşidin daha tescil aldığını duyurarak gıda arzı güvenliğinin teminat altına alındığını belirtti.

Yerli tohumda 39 çeşit tohum tescillendi
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi.

Yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

 "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler, toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun." 

Yerli tohum sayısı 1087 oldu

Yumaklı, paylaşımında yer verdiği infografikte de tarla bitkilerinde 17 türdeki yeni tescillerle birlikte "Milli Çeşit Listesi"ndeki yerli tohum sayısının 1087'ye ulaştığını bildirdi.

Yeni tescillerin "tahıl", "endüstri bitkileri", "tıbbi ve aromatik bitkiler" ile "yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri" kategorilerinde olduğunu aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tescilli tohumlarımızla stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz. Uluslararası rekabet gücüne sahip, milli tohum tedarik sistemini güçlendiriyoruz."

Tescillerin yarısı ayçiçeği ve buğday tohumu çeşitleri

İnfografiğe göre, tescillenen yerli tohumlar arasında ayçiçeği hattı 15 çeşitle ilk sırada bulunurken ekmeklik buğday 5, pamuk, yer fıstığı, haşhaş, nohut 2'şer, makarnalık buğday, arpa, çeltik, soya, aspir, patates, tütün, Aydın salebi, Muğla salebi, anason ve korunga 1'er çeşitle listede yer aldı.

AA

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Haziran Pazartesi günü
Konya'daki kaza 3 mahallenin elektriğini kesti
Konya'daki kaza 3 mahallenin elektriğini kesti
Konya Selçuklu'daki O mekanlar doldu taştı
Konya Selçuklu’daki O mekanlar doldu taştı
Konya'nın vazgeçilmezi 'bisiklet'
Konya’nın vazgeçilmezi 'bisiklet'
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 1 Haziran Pazartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 1 Haziran Pazartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 31 Mayıs Pazar günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 31 Mayıs Pazar günü