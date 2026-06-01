AKOM'dan Konyalılara uyarı

Yaz aylarına adım attığımız şu günlerde, Konya Afet Koordinasyon Merkezi'nden Konyalı vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Merkezden yapılan uyarıda, yağış ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması vurgulandı.

AKOM'dan Konyalılara uyarı
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kış aylarını kar yağışsız, bahar aylarını ise bol yağmur yağışlı geçiren Konya’da yazın ilk haftasında yine yağış bekleniyor. Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan paylaşımda vatandaşları yağış ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları ifade edildi.

AKOM’dan yapılan uyarıda, Konya ve çevresinde hafta boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtildi. Meteorolojik tahminlere göre rüzgârın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörüldü. Yetkililer yaşanması vatandaşları yağış ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
 

Altın haftaya düşüşle başladı! 1 Haziran Pazartesi günü Konya'da altın fiyatları
Bu Habere de Bak
Altın haftaya düşüşle başladı! 1 Haziran Pazartesi günü Konya'da altın fiyatları
Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

AKOM'dan Konyalılara uyarı
AKOM’dan Konyalılara uyarı
Konya sınırında muhteşem görsel şölen
Konya sınırında muhteşem görsel şölen
Konya'nın en hızlı büyüyen ilçesi! Başkan Kılca teşekkür etti
Konya'nın en hızlı büyüyen ilçesi! Başkan Kılca teşekkür etti
Başkan Altay müjdeyi verdi! Konya'ya 150 milyon liralık yatırım
Başkan Altay müjdeyi verdi! Konya'ya 150 milyon liralık yatırım
Selçuklu'da bayramda hizmetler aksamadı
Selçuklu’da bayramda hizmetler aksamadı
Meram'da bayram huzur içinde geçti
Meram’da bayram huzur içinde geçti