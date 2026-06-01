AKOM’dan Konyalılara uyarı

Kış aylarını kar yağışsız, bahar aylarını ise bol yağmur yağışlı geçiren Konya’da yazın ilk haftasında yine yağış bekleniyor. Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan paylaşımda vatandaşları yağış ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları ifade edildi.

AKOM’dan yapılan uyarıda, Konya ve çevresinde hafta boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtildi. Meteorolojik tahminlere göre rüzgârın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörüldü. Yetkililer yaşanması vatandaşları yağış ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

